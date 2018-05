Seltene Vase aus China wird in Paris versteigert

Jahrzehntelang ist eine chinesische Vase auf einem Dachboden in Frankreich verstaubt - nun könnte sie bei einer Auktion einen Millionenbetrag erzielen. Die Porzellanvase stamme aus dem 18. Jahrhundert und sei von den "besten Künstlern unter Kaiser Qianlong" angefertigt worden, erklärte das Auktionshaus Sotheby's am Dienstag in Paris bei der Vorstellung des wertvollen Exemplars.

SN/APA (AFP)/THOMAS SAMSON Die Vase wurde in einem Schuhkarton aufbewahrt