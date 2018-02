Shakespeares "Wintermärchen" als Ballett in heimische Kinos

Der britische Choreograph Christopher Wheeldon (44) feiert gegenwärtig am Royal Opera House in London mit dem Ballett "Das Wintermärchen" nach William Shakespeare Erfolge. Seine jüngste Produktion der dramatischen Erzählung wird nun am Mittwoch (28. Februar) weltweit live im Kino übertragen, auch in Österreich sind zahlreiche Lichtspielhäuser dabei.

In Wien steht die Produktion im UCI in der Millennium City auf dem Programm, in Baden und St. Pölten können Ballett-Fans "Das Wintermärchen" im Cinema Paradiso verfolgen. Weitere Übertragungen gibt es in Klagenfurt, Graz, Innsbruck, Pasching und Lambach.

In der für ihn typischen Verbindung von Klassik und Moderne präsentiert Wheeldon den Dreiakter über Liebe, Tod und Eifersucht in lebhaften Farben und mit spektakulären Bühneneffekten. Die Musik ist von dem zeitgenössischen britischen Komponisten Joby Talbot. Die "Dualität" des Stücks, der Kontrast zwischen "Glück und Verzweiflung" habe ihn fasziniert, sagte Wheeldon der Deutschen Presse-Agentur in London. "Ich glaube, es geht im Grunde um Vergebung und Versöhnung, und das ist für unsere heutige Zeit besonders relevant."

Mit der modernen Ballett-Inszenierung von "Alice im Wunderland" und dem Gershwin-Musical "Ein Amerikaner in Paris" hatte der Brite jüngst Welterfolge verbucht. Auch sein nächstes großes Projekt, ein Beitrag zu einer Huldigung zum 100. Geburtstag von Leonard Bernstein, entstand mit dem Komponisten Talbot. Die Weltpremiere mit dem Titel "Bernstein Celebration" wird am 27. März in den Kinos zu sehen sein. Am 16. Mai folgt eine Aufzeichnung des Erfolgsmusicals "Ein Amerikaner in Paris". Das nächste abendfüllende Ballett soll Ende 2020 fertig sein.

