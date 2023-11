Sheryl Crow und George Michael in Rock-Ruhmeshalle

In New York hat am Freitag die US-Musikbranche die Aufnahme neuer Künstler in die "Rock & Roll Hall of Fame" gefeiert. Zu den Neuzugängen zählen US-Rapperin Missy Elliott, Folk-Rock-Sängerin Sheryl Crow sowie der 2016 verstorbene britische Popstar George Michael. Auch die Band Rage Against the Machine, die britische Singer-Songwriterin Kate Bush, die R&B-Band The Spinners und Country-Ikone Willie Nelson sind fortan in der Ruhmeshalle in Cleveland (Ohio) vertreten.

Sheryl Crow sang bei der Ehrung im Barclays Center im New Yorker Stadtteil Brooklyn gemeinsam mit Olivia Rodrigo ihren Hit "If It Makes You Happy". George Michael wurde durch seinen ehemaligen Kollegen in der gemeinsamen Band "Wham!", Andrew Ridgeley, eingeführt, bevor US-Sängerin Carrie Underwood seinen Song "One More Try" zum Besten gaben. Kate Bush blieb der Ehrung fern, ohne einen Grund zu nennen.

Die Neuzugänge waren bereits im Mai verkündet worden. Über einen begehrten Platz in der Hall of Fame entscheidet eine Jury aus mehr als tausend Musikern, Musikhistorikern und anderen Branchenvertretern. Die Aufnahme ist erstmals 25 Jahre nach der ersten kommerziellen Veröffentlichung eines Musikers möglich. War die Ruhmeshalle ursprünglich für Rock-&-Roll-Musiker gedacht, hat sie sich immer mehr auch für andere Stilrichtungen geöffnet. Im Jahr 2022 wurden unter anderem der US-Rapper Eminem und die Country-Queen Dolly Parton in die Ruhmeshalle aufgenommen.