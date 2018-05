Sich ausruhen und nachdenken über das "Haus Europa"

65 Nationen präsentieren auf der Architektur-Biennale in Pavillons ihre Vorstellungen zum Generalthema "Freespace".

Eine moderne Agora im Blau der Europaflagge, zu hören ist die elektronisch verfremdete Europahymne: So sitzt das Publikum im belgischen Pavillon der Architektur-Biennale, ruht sich aus, beginnt, die Seitenräume zu erkunden oder vertieft sich im Katalog, der die Europasterne auf dem Cover hat. Der tiefere Sinn der Inszenierung? Man will auf den Mangel an Räumen für die Bürger im EU-Hauptquartier aufmerksam machen und zugleich zum Nachdenken über Europa als politische Idee animieren.