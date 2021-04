Singen kann gegen Long Covid helfen

Die Staatsoper Hamburg kooperiert mit der Universitätsklinik Hamburg-Eppendorf (UKE) in der Rehabilitation von Covid-19-Patienten. Sängerinnen und Sänger gäben digitale Coachings, um den an Krankheitsfolgen Leidenden zu helfen, die durch die Infektion geschwächte Atemmuskulatur zu trainieren und so die Luftnot zu reduzieren. Dies teilte die Hamburger Staatsoper am Mittwoch mit.

Ein Grund für Long Covid sei die nachhaltig geschwächte Atemmuskulatur, heißt es in der Mitteilung. Gesangsprofis könnten mit gezielten Atemübungen während der Rehabilitation behilflich sein, um diese Muskulatur wieder aufzubauen und die Atemfunktion zu verbessern. "Es handelt sich um eine sozialmedizinische (nicht klinische) Intervention, die Gesangstechniken einsetzt, um die Genesung von Covid-19-Erkrankten zu unterstützen." Die Sängerinnen und Sänger tun dies ehrenamtlich. Die fünfzehn teilnehmenden Patienten erhalten sechs Wochen lang zwei Mal pro Woche jeweils 30-minütige Einzelcoachings.

"Die Effekte von regelmäßigen Gesangs- und Atemübungen auf die Lunge, den ganzen Körper und die Seele sind nicht zu unterschätzen", erläutert Hans Klose, Leiter der Pneumologie der II. Medizinischen Klinik und Poliklinik des UKE. Singen verbessere bei Menschen mit chronischen respiratorischen Erkrankungen die Lungenfunktion und die Lebensqualität.