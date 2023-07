SN-Quiz zum Thema Kunst: Sind Sie sattelfest?

Von den Beatles über Lascaux zur "Zauberflöte". Wenn die Festspiele anrollen, darf man auch einmal das eigene Kulturwissen auf die Probe stellen.

Was ist Kunst wirklich? Diese Frage ist nur schwer zu beantworten. Heute widmen wir uns den kleinen und großen Dingen, die unser Leben täglich erträglicher machen. Der Musik, der Literatur und Bildern, die uns in andere Welten entführen. Denn auch wenn wir nicht wissen, was Kunst wirklich ist, wissen wir zumindest, dass die Kunst wirkt. Setzen Sie die Buchstaben neben den richtigen Antworten zusammen und schicken Sie das Lösungswort per E-Mail an quiz@sn.at. Es gibt attraktive Preise zu gewinnen. Ach ja: Das Lösungswort vom 3. Juni lautete Chiemsee.