"So long, Annemarie": Andreas Unterweger blickt zurück

Seit Cédric Klapischs Film "L' Auberge Espagnol" (2002) kennt man das Genre der Erasmus-Komödie. Andreas Unterweger, der in Graz und Nantes Germanistik und Französisch studierte und heute als Nachfolger von Alfred Kolleritsch Herausgeber der Literaturzeitschrift "manuskripte" ist, hat nun einen Erasmus-Roman vorgelegt: "So long, Annemarie" erzählt vom Auslandsjahr des Studenten Dani in Nantes und seinen Versuchen, sein Verhältnis mit (Ex-?)Freundin Annemarie zu klären.

