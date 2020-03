Soforthilfeanträge für Künstler ab Montag möglich

Zwei konkrete finanzielle Unterstützungsmöglichkeiten stehen bald für heimische Künstler und Kulturschaffende zur Verfügung. Nach dem am Donnerstag präsentierten Härtefallfonds, der sich etwa an freie Dienstnehmer oder Ein-Personen-Unternehmen richtet, sind ab Montag Anträge für Zuwendungen des Künstler-Sozialversicherungsfonds möglich, hieß es am Freitag vom Kunst- und Kulturstaatssekretariat.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH Lunacek: Unterstützung, die nicht zurückgezahlt werden muss