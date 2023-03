Sommerhaus des Stars: Alte Rachmaninow-Villa restauriert

Pünktlich zum 150. Geburtstag von Sergej Rachmaninow (1873-1943) wurde jene Villa im Schweizer Hertenstein, in der der russische Komponist in den 1930er-Jahre mehrere Sommer verbrachte, soweit saniert, dass sie wieder kulturell nutzbar ist. Das denkmalgeschützte Gebäude wartet neben vielen erhaltenen Möbeln auch mit einem Flügel des Meisters auf. Die auffälligste Neuerung: Die Villa Senar erscheint nicht mehr weiß, sondern wieder in der originalen Ockerfarbe.

Schweizer Rachmaninow-Villa im neuen Glanz