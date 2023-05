"Sommertheater haben ihre eigene Magie"

Bei der Sommernachtskomödie auf der Rosenburg gibt es ein Wiedersehen mit William Shakespeare.

In Niederösterreich ist im Sommer Festivalzeit. Von Juni bis September wird an 19 Spielorten des Theaterfests Niederösterreich Oper, Schauspiel, Musical und Operette gezeigt. Bei der Sommernachtskomödie auf der Rosenburg steht heuer "Shakespeare in Love" auf dem Programm. Das Theaterstück nach dem gleichnamigen Film von John Madden aus dem Jahr 1998 handelt von einer erfundenen Liebesgeschichte zwischen dem Schriftsteller William Shakespeare und der Adeligen Viola. Elisabeth Engstler schlüpft in die Rolle der Königin Elisabeth. Intendantin ist seit 2015 die Schauspielerin und ...