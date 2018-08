Song Contest: ORF würde nur bei Kostenübernahme einspringen

In Israel tobt derzeit ein Konflikt zwischen der Regierung und dem Fernsehsender Kan über die Kosten für den Eurovision Song Contests 2019. So hat Kan der Regierung ein am Dienstag endendes Ultimatum gestellt. Sollte Israel im Fall der Fälle auf die Ausrichtung des 64. ESC verzichten, müsste also ein anderes Land einspringen - und da wird auch immer wieder Österreich genannt.

SN/APA (AFP)/JACK GUEZ Israel feierte seinen Sieg - Aber richtet man das Event 2019 aus?