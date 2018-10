Sorge um Haus der Geschichte

Der Direktorin des neuen Hauses der Geschichte am Wiener Heldenplatz könnten bald nach der demnächst stattfindenden Eröffnung die Hände gebunden sein.

Wenn die erste Ausstellung des am 10. November zu eröffnenden Hauses der Geschichte Österreich "Aufbruch ins Ungewisse" heißt, so lässt sich dies zweideutig verstehen. Am 12. November 1918 war die Zukunft der damals ausgerufenen demokratischen Republik ungewiss. Und jetzt ist die Zukunft des seit Jahrzehnten geforderten, 2015 beschlossenen, 2016 gesetzlich fixierten neuen Museums ungewiss. Es mangelt an Geld wie an strategischen Vorgaben.