Spanischer Regisseur Laxe gewann Thessaloniki-Filmfestival

Der spanische Regisseur Oliver Laxe hat mit "Fire Will Come" den "Goldenen Alexander" des 60. Internationalen Filmfestivals der nordgriechischen Hafenstadt Thessaloniki gewonnen. Dies teilte das Festival am Sonntagabend mit. Der Film ist eine spanisch-französisch-luxemburgische Koproduktion. Der Preis ist mit 15.000 Euro dotiert.

"Goldener Alexander" für Laxe