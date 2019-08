"Spartacus"-Produzent Edward Lewis mit 99 gestorben

Hollywood-Filmproduzent Edward Lewis, der Klassiker wie "Spartacus", "Sieben Tage im Mai" und "Vermisst" auf die Leinwand brachte, ist tot. Er starb bereits am 27. Juli in seinem Haus in Los Angeles, wie seine Tochter Susan Lewis am Montag dem US-Branchenblatt "Hollywood Reporter" mitteilte. Er wurde 99 Jahre alt. Anfang April war Lewis' Frau Mildred mit 98 Jahren gestorben.

