Ab 2024 werden die Vorschriften über steuerliche Absetzbarkeit für Spenden gelockert.

Die erleichterte Steuerbegünstigung von Spenden wird vor allem mittelgroßen und kleinen Veranstalter zugute kommen. Zwar sind Spenden an Kunst und Kultur bereits von der Einkommensteuer so absetzbar wie für Wissenschaft und Soziales, doch sind die Kriterien derzeit so restriktiv und ...