St. Galler Preis an künftigen Staatsballett-Chef Schläpfer

Der designierte Chef des Wiener Staatsballetts, Martin Schläpfer, erhält den Großen Kulturpreis der St. Gallischen Kulturstiftung. Dotiert ist der biennal verliehene Kulturpreis, den vor Schläpfer etwa Pipilotti Rist oder Roman Signer erhielten, mit 30.000 Franken (27.283 Euro). Die Verleihung der Auszeichnung an den Choreografen findet am 2. Dezember in St. Gallen statt.

SN/APA (Archiv/dpa)/Federico Gambar Schläpfer wird "als Erneuerer mit Bodenhaftung" gewürdigt