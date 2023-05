Staatsbegräbnis für "Dame Edna"-Darsteller in Australien

Der australische Komiker Barry Humphries soll nach Angaben von Premierminister Anthony Albanese in seiner Heimat mit einem Staatsbegräbnis geehrt werden. "Er ist jemand, der Generationen von Australiern enorm viel Freude bereitet hat", sagte Albanese am Mittwoch dem britischen Sender "Talk TV". Sein Tod sei ein großer Verlust für das Land.

Details zum Zeitpunkt und Ort für die Trauerfeier wurden zunächst nicht bekannt. Der Charakterdarsteller, der vor allem durch seine kultige Kunstfigur Dame Edna Everage berühmt wurde, war am 22. April in Sydney im Alter von 89 Jahren gestorben. Er hatte sich im Krankenhaus nach Komplikationen in Folge einer Hüftoperation behandeln lassen.

Der Charakterdarsteller war im Laufe seiner rund sieben Jahrzehnte währenden Karriere in zahlreiche satirische Rollen geschlüpft. Die spießig-schrille Hausfrau Dame Edna mit ihren lila Haaren und einer übergroßen, funkelnden Brille machte ihn weltweit bekannt.