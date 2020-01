Stadt Piacenza will mit wiedergefundenem Klimt-Bild locken

Nachdem Gutachter das vor fast 23 Jahren in Italien gestohlene Klimt-Gemälde "Bildnis einer Frau" als echt erklärt haben, plant die Gemeinde Piacenza Initiativen zur Verwertung des im Dezember wiedergefundenen Bildes. Angesichts des großen Interesses an dem Werk sollen neben einer Ausstellung mehrere Events rund um Klimt organisiert werden. Auch Bücher und ein Film sind in Planung.

SN/APA (AFP)/- Das Gemälde trägt den passenden Titel "Bildnis einer Frau"