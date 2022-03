Standpunkt SN

Absagen? Unmöglich! Das wäre nicht zu organisieren. Um keine Vorstellung in Oper oder Theater ersatzlos absagen zu müssen, wurden kaum Mühen gescheut: Künstlerische Mitarbeiter großer Repertoirebühnen dürfen auch an freien Tagen bis zu bestimmter Uhrzeit die Stadt nicht verlassen, um parat zu sein als Einspringer. Für wichtige Rollen wurden Zweitbesetzungen engagiert oder notfalls express eingeflogen. Und Regen! Um Absagen wegen Regens zu vermeiden, haben die Salzburger Festspiele zwei Mal Dachkonstruktionen in den Residenzhof gestellt. Einmal wurde sogar über dem Domplatz ...