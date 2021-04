Es fühlt sich an wie ein Druckkochtopf, der heiß geöffnet wird: "Sechs Premieren in sechs Tagen" kündigt das Landestheater Linz ab 19. Mai an. Zudem wird infolge des künstlerischen Überdrucks die Spielzeit bis

18. Juli verlängert, um zwölf fertige Neuproduktionen auszulassen. Andere Veranstalter puffen nicht so heftig, doch überall wird sich ab 19. Mai angestaute Energie Luft machen.

Doch: Der Schein des 19. Mai trügt. Die erste Möglichkeit zur Öffnung bringt für Theater, Kinos und Konzertsäle längst keinen ...