Auf der Basis von Kunst und Kultur gedeiht Widerstandskraft gegen Oberflächlichkeit und Populismus. Umso bedeutender ist es, dass in einer Zeit des grassierenden Populismus die kulturelle

Infrastruktur jenseits der Metropolen gestärkt wird, damit auch dort künstlerischer Output befördert werden kann. Genau das passiert durch das Kulturbudget des Landes Salzburg für das kommende Jahr. Gestärkt wird eine Infrastruktur jenseits des ohnehin Auffälligen. Es wird aufs vermeintlich Kleine geachtet. Das ist ein wichtiger Schritt, um die kulturelle Nahversorgung nachhaltig zu sichern. Das Budget ist Resultat eines intensiven, landesweiten Diskussionsprozesses. Daraus wurde ein Kulturentwicklungsplan. Dieser dient nun als eine Grundlage, die keine Ausreden mehr zulässt. Es passiert eine Aufrüstung der ländlichen Gebiete. Dass auch ein neues Festival gegründet wird, das nicht nur auf dem Land stattfindet, sondern das Land zum Thema machen soll, ist ein erfreuliches Zeichen: Es geht um die Stärkung von Kunst und Kultur in einer Zeit, in der die Basis dieser elementaren Grundlagen des Zusammenlebens durchaus bedroht ist.