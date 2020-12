Selten sind Museumsbesuche so angenehm, wie es ab dieser Woche zu erwarten ist. Die Bedingungen sind ideal, um zu schauen und zu staunen.

Auch wenn Museen die einzigen Kunst- und Kulturinstitutionen sind, die im leicht gelockerten Lockdown wieder öffnen dürfen, ist in den nächsten Wochen kein Ansturm zu erwarten. Denn eine in den Vorjahren immer größer gewordene Besuchergruppe, der das bisher stetige Wachstum an Eintritten maßgeblich zu verdanken ist, fällt aus - die Touristen. Da keine Schulklassen und auch sonst keine Gruppen betreut werden, da nicht einmal Führungen erlaubt sind, zeichnet sich sehr viel Platz und köstliche Ruhe ab - um zu betrachten, ...