Eine Watschn kriegt unverdiente Aufmerksamkeit

Das hat gesessen: Der emotionale Ausbruch eines Mannes stellt die Oscarnacht auf den Kopf. Den Schaden haben die Preisträgerinnen.

Es gibt Grund zum Feiern, denn es tut sich was in Hollywood: Jane Campion hat für ihren Neowestern "Power of the Dog" als erst dritte Frau in der Geschichte der Oscars den Regiepreis bekommen und der Film "Coda" über die hörende Tochter einer gehörlosen Familie ist ebenfalls erst der dritte Film einer Regisseurin, der je zum besten Film gewählt worden ist. Troy Kotsur wurde für seine Nebenrolle in "Coda" ausgezeichnet, der zweite gehörlose Schauspielgewinner in der Oscargeschichte, und die Preisträgerinnen ...