Eine kleine Salzburger Museumsreform mit Belvedere, Sattler-Panorama und Barockmuseum hat das Stadium des Kaffeesudlesens verlassen. Doch fehlen noch Zusagen, Zeitpläne und Finanzierungen, um es als Plan zu bezeichnen.

Was jetzt plausibel erscheint, wäre höchst willkommen. Dass in Salzburg das Belvedere als erstes Bundesmuseum eine Bundesländer-Zweigstelle gründet, ist sowieso eine museumspolitische Glanzleistung. Wenn dazu das einstige Barockmuseum mit Sattler-Panorama und Welterbe-Zentrum eine würdige Aufgabe bekäme, wäre ansatzweise ein Sündenfall gutzumachen. Denn im Barockmuseum war einst die vom Kunsthistoriker Kurt Rossacher an Stadt und Land mit der Auflage geschenkte Sammlung, dafür ein selbstständiges Museum zu gründen. Dass diese Auflage gebrochen wurde und ein "Sound of Music"-Zentrum das Barockmuseum verdrängen sollte, ...