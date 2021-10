In Wien ist das G jetzt teilbar. Seit 1. Oktober gelten für Veranstaltungen ab 500 Besuchern 2 G. Das heißt: In Kino, Theater oder Konzert wird nur eingelassen, wer geimpft oder genesen ist. Doch für weniger als 500 Besucher lautet die Vorgabe: "zweieinhalb G". Das bedeutet nicht, dass die Maske halb so dick sein darf oder dass ein Impfstich genügt. Sondern als halbes Wiener G im Sinne von "getestet" gilt nur noch ein PCR-Test, aber kein Schnelltest.

