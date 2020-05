In Petitionen und offenen Briefen bringen immer mehr Künstler Zorn und Empörung zum Ausdruck. Was regt sie so auf?

Seit Wochen sirrt, was nun in Zorn birst: Wie alle anderen haben auch Künstler und Kulturveranstalter die Covid-19-Schließung hingenommen und Daheimbleiben akzeptiert. Seit Ende der Vorwoche platzt vielen der Kragen über die Schmach, dass ihre Branche zwar bei Einzelfallhilfen berücksichtigt ...