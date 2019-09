Ars Electronica, Klangwolke und Brucknerfest machten Linz am Wochenende zum Besuchermagnet. Anlass zur Sorge gibt die Kulturpolitik.

Was Linz an diesem Wochenende geboten hat, rechtfertigt auch zehn Jahre nach 2009 den Titel "Kulturhauptstadt": Ars Electronica, Brucknerfest-Eröffnung und eine Musical-Premiere. Dazu lockte die visualisierte Klangwolke schätzungsweise doppelt so viele Besucher wie alle heurigen Opernübertragungen auf dem Salzburger Kapitelplatz.

