Standpunkt

Viele wollen am Heiligen Abend weder singen noch auf einem Instrument spielen, weil es angeblich nie so schön klänge wie technisch Reproduziertes. Jetzt gibt es das Neueste der Musiktechnik: eine künstliche Hand aus dem 3D-Drucker, die Klavier spielen kann. Forscher der englischen Universität Cambridge haben diese Hand in der Zeitschrift "Science Robotics" vorgestellt. Wer das dafür prototypisch gespielte Weihnachtslied "Jingle Bells" (www.sn.at/kultur) anhört, muss zugeben: Mit der 3D-Hand lässt sich leicht mithalten. Diese Roboterhand sei ein wichtiger Schritt hin zu geschickten und anpassungsfähigen künstlichen Händen, beteuern die Wissenschafter. Da lässt sich folgern: Wer es nachmacht, also selber Klavier spielt, kann seine Hände geschickter und anpassungsfähiger machen. Welch gute Gelegenheit und frohe Botschaft für Weihnachten!