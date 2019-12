Noch ist es unfassbar und wird es wohl bleiben: Mariss Jansons kann den heiß ersehnten "Boris Godunow" bei den Salzburger Festspielen nicht mehr hören lassen. Der große Dirigent ist am Samstag in St. Petersburg gestorben.

Obwohl die Nachricht in den letzten Monaten und Wochen befürchtet werden musste, erschütterte sie in ihrer Endgültigkeit am Sonntag die klassische Musikwelt: Der lettische Dirigent Mariss Janons ist am Samstag 76-jährig in St. Petersburg gestorben.

Mit Bangen vernahm ...