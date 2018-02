Stardirigent Rattle nimmt Abschied von Baden-Baden

Mit der Oper "Parsifal" von Richard Wagner verabschiedet sich der britische Dirigent Sir Simon Rattle von den Osterfestspielen in Baden-Baden. "Ich bin so glücklich, 'Parsifal' auf meinen letzten Osterfestspielen zu machen", sagte der scheidende Chefdirigent der Berliner Philharmoniker am Mittwoch in der Kurstadt.

SN/APA (dpa)/Jörg Carstensen Sir Simon Rattle kehrt den Osterfestspielen den Rücken