Statt Hitlers Stimme tönen Gläser

Wo Adolf Hitler einst "den Eintritt meiner Heimat in das Deutsche Reich!" verkündet hat, wird Kunst installiert.

"Deutsche! Männer und Frauen! In wenigen Tagen hat sich innerhalb der deutschen Volksgemeinschaft eine Umwälzung vollzogen, (...) deren Bedeutung aber erst spätere Geschlechter ganz ermessen werden." Mit diesen Worten hob Adolf Hitler am 15. März 1938 auf dem Altan der Neuen Burg - seither auch "Hitlerbalkon" genannt - seine Rede am Wiener Heldenplatz an. Davor hatte Arthur Seyß-Inquart, seit zwei Tagen Österreichs Bundeskanzler von Hitlers Gnaden, versichert: "Als letztes oberstes Organ des Bundesstaates Österreich melde ich dem Führer und Reichskanzler den Vollzug des gesetzmäßigen Beschlusses nach dem Willen des deutschen Volkes und seines Führers: Österreich ist ein Land des Deutschen Reiches." Und : "Die Ostmark ist heimgekehrt."