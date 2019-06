steirischer herbst 2019 begibt sich ins "Grand Hotel Abyss"

Der steirische herbst 2019 steht unter dem Motto "Grand Hotel Abyss" und betrachtet die persönliche Wohlfühlzone in unruhigen Zeiten. "Wir erzählen immer Geschichten, die in Graz verankert und gleichzeitig für die ganze Welt interessant sind", formulierte Intendantin Ekaterina Degot bei einer Pressekonferenz am Mittwoch ihren Anspruch. Der Großteil der Arbeiten entstand im Auftrag des Festivals.

SN/APA/KARIN ZEHETLEITNER Programm und Künstlerliste wurde präsentiert