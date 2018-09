steirischer herbst beginnt unter neuer Intendantin Degot

Der steirische herbst 2018 unter der neuen Intendantin Ekaterina Degot beginnt am Donnerstag mit einem langen Abendprogramm. Zur Eröffnung führt ein Parcours des Bread & Puppet Theaters durch die Stadt - vom Hauptbahnhof Richtung Mariahilferplatz. Beim nahen Schloßbergplatz wird der Abend mit "Putsch" und dann am Schloßberg mit "Laibach's Sound of Music" fortgesetzt.

SN/APA/HERBERT PFARRHOFER Neue Intendantin Ekaterina Degot