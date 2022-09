steirischer herbst erörtert "Wurzeln der Konflikte"

Unter dem Motto "Ein Krieg in der Ferne" ist auch Platz für Kabarett.

Nach einem "Emergency-Prolog" mit Videokunst über die "umkämpfte Ukraine" im Juli startet der steirische herbst heuer am 22. September sein Programm. Unter dem Motto "Ein Krieg in der Ferne" soll - ausgehend vom Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine - auch über andere Kriege, die in die Historie des Grazer Gegenwartskunstfestivals eingeschrieben sind, reflektiert werden. Herzstück im herbst ist diesmal eine Großausstellung in der Neuen Galerie Graz, bestückt mit Auftragswerken und Sammlungsexponaten. "Es ist keine rein historische Ausstellung, es geht um ...