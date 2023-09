steirischer herbst im Zeichen von "Humans and Demons"

Der steirische herbst mit dem Motto "Humans and Demons" (Menschen und Dämonen) startet am Donnerstag mit einem mehrteiligen Programm: Die Eröffnung findet am Grazer Schloßberg statt, dann geht es zum Mariahilferplatz und später weiter zur Helmut List Halle. Überall werden Performances geboten, unter anderem von Lulu Obermayer und Adrienn Hod. Im Mittelpunkt des herbstes stehen vier Ausstellungen, die mit der Geschichte der Stadt verbunden sind.

BILD: SN/APA/ERWIN SCHERIAU/ERWIN SCHERIA Intendantin des steirischen herbstes Ekaterina Degot

Die vier Gruppenausstellungen loten Kontraste und Grauzonen zwischen Gut und Böse in der Grazer Geografie aus. Sie sind über die ganze Stadt verstreut, von Mariagrün über den Stadtpark, das Minoritenkloster bis hin zum Griesplatz. Weiters gibt es eine österreichische Erstaufführung von Elfriede Jelinek im Schauspielhaus, das Literaturfestival "Out of Time" im Literaturhaus, eine Kooperation mit dem Kunsthaus und auch heuer wieder das ORF-musikprotokoll. (S E R V I C E - steirischer herbst 2023. Von 21.9. - 15.10.2023. www.steirischerherbst.at)