steirischer herbst: Volksfronten-Ausstellungstour durch Graz

Der steirische herbst zeigt im Rahmen seines Kernprogramms "Volksfronten" verschiedene Ausstellungen, die am Donnerstag von Intendantin Ekaterina Degot präsentiert worden sind. Im Volkshaus gibt es die Idee der Pflanzenkommunikation, in der Helmut-List-Halle stehen Plastik-Heimat-Visionen zur Diskussion. Das Haus der Architektur hinterfragt den "Anschluss '90" anhand von Möbeln.

Als großer "Ausstellungsparcours" wurde der gesamte steirische herbst unter der neuen Leitung angekündigt, und mit Ausstellungen und Installationen ging es auch am Eröffnungstag los. Ziel sei es gewesen, "sehr verschiedene Dinge zusammenzubringen und zu schauen, wie es funktioniert", erklärte die Intendantin bei der Presseführung. Es gehe immer um "Reflexion, Vergleich, Kontrast", wobei die Arbeiten immer auch "politisch und sozial" zu sehen seien.

Im Grazer Volkshaus hat das ungarische Künstlerduo Igor und Ivan Buharov eine Ausstellung und Installation mit dem Titel "Stimmen des unsterblichen Absichtsfeldes" errichtet. Im Mittelpunkt stehen Pflanzen, die nicht nur die Mitte des Raumes beherrschen, sondern auch auf Bildern und Zeichnungen - die alle vom botanischen Institut der Karl Franzens-Universität stammen - präsent sind. Die beiden Künstler sehen das Kommunikationssystem der Pflanzen als einen Weg, im Zuge der Massenüberwachung neue Kanäle für sichere Kommunikation zu erschließen. Zwei Filme ergänzen die auf drei Räume angelegte Arbeit.

Peter Rosegger inspirierte die in Moskau lebende Künstlerin Irina Korina zu ihrer Science-Fiction-Heimat-Installation "Schnee von Gestern". Schon im Eingangsbereich der Helmut-List-Halle empfangen den Besucher schrille Jodel-Töne, die einen ziemlich schnell den Hauptraum aufsuchen lassen. Dort ist alles aus aufgeblasenem Plastik: Berge von Schnee - schmutzig, halb zusammen geschmolzen - sind da zu sehen, auch ein See aus blauen Plastikschläuchen, Bäume aus von unten mit Luft aufgeblasenen und dadurch ständig bewegten Schläuchen sind da, aber auch eine Projektion von zarten Wiesenblumen. Der Paradiesgarten erinnert hier vom Material und der Ausfertigung her an eine Hüpfburg für Kinder, die Realität wird dadurch anschaulich infrage gestellt.

"Anschluss '90" ist im Haus der Architektur (HDA) zu sehen, wo Henrike Naumann dem Gefühl nach der deutschen Wiedervereinigung und der Auswirkung auf Österreich auf die Spur geht. Die neue politische Situation schuf Anfang der 90er-Jahre ungeahnte Konsummöglichkeiten, die sie mit ihrer Auswahl von Möbel und Wohngegenständen zeigt. Ein französisches Bett mit eingebautem Radio fehlt ebenso wenig wie ein Garderobenständer aus Metall mit Holzkugeln oder "zerrinnende" Uhren. Die Künstlerin fand sämtliche Objekte in Graz oder Umgebung, wie sie selbst betonte.

Im Kulturzentrum bei den Minoriten sind mehrere Einzelausstellungen zu sehen: Martin Behr und Martin Osterider sind mit Bildern aus ihrer Serie über die Triestersiedlung, in der sie beide aufgewachsen sind, vertreten. Die Aufnahmen zeigen diesen Teil der Stadt mit den heutigen Bewohnern, Migranten ebenso wie Anhänger der FPÖ. Dabei geht es um Details, eine Häkeldecke oder eine Hakenkreuz-Schmiererei, die immer wieder neue Blicke auf Altbekanntes ermöglichen.

Victoria Lomasko präsentiert ihre Sicht auf Moskau unter dem Titel "Intercession on Karl Marx Street". Zeichnungen aus dem Gerichtssaal sieht man genauso wie Propagandaplakate in Form von Ikonen. Die Heiligen werden durch Aktivisten, Häftlinge, Arbeiter oder Kinderprostituierte ersetzt, der Blick der Künstlerin bleibt dabei stets einfühlsam.

Nur bei flüchtigem Hinsehen gefällig und bunt anzuschauen sind die Arbeiten von Ines Doujak, die in "Ökonomie der Verzweiflung" Kinder mit Hautkrankheiten aus medizinischen Lehrbüchern des 19. Jahrhunderts abbildet. Die Bilder werden begleitet von Statistiken über die Ausbeutung der Menschen in jedem Alter, Organhandel, Prostitution und Sklaverei.

