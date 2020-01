Stephansdom: Neue "Riesenorgel" auf Zielgeraden

Die Arbeiten an der neuen "Riesenorgel" im Wiener Stephansdom gehen in die Zielgerade. Seit Juni wird an der Wiedererrichtung des runderneuerten Instruments auf der Westempore gearbeitet. Mit ihren 185 Registern und 15.000 Pfeifen ist das Instrument die größte Orgel Österreichs, berichtet die Kathpress. Nach 30 Jahren soll sie beim Ostersonntagsgottesdienst am 12. April erstmals wieder erklingen.

SN/APA/Archiv/HANS PUNZ Die neue Orgel ist auf die Raumakustik des Doms abgestimmt