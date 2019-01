Der österreichische Musiker soll in München den Karl-Valentin-Orden bekommen. Dagegen regt sich heftiger Widerstand.

Die Münchner Faschingsgesellschaft Narrhalla will am kommenden Samstag den Karl-Valentin-Orden an Andreas Gabalier verleihen. Seit 1973 gibt es diesen Preis. Begründet wird die Wahl Galabiers von der Narrhalla damit, dass er, der selbsternannte Volks-Rock'n'Roller, ein moderner "Volkssänger 2.0" sei. Und auch Valentin habe sich zeitlebens als Volkssänger verstanden.