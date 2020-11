Stuttgarter Philharmoniker in Plastik-Blasen

Für ein Kunstprojekt sind verschiedene Musiker der Stuttgarter Philharmoniker in ihre Konzertkleidung geschlüpft - und im Anschluss in transparente Blasen aus PVC. Die Aktion ist Teil des Projekts "Social Distance Stacks" von Florian Mehnert. Der Künstler will thematisieren, wie sich der in der Coronapandemie notwendige Abstand auf Menschen auswirkt und wie wichtig Nähe als Bestandteil des sozialen Miteinanders ist.

SN/APA/dpa/Franziska Kraufmann Stuttgarter Philharmoniker bei Kunstaktion "Social Distance Stacks"

"Die Bilder sind Teil einer Fotoserie. Jede Szene soll ein kleines Narrativ erzählen", so Mehnert. Dafür werden etwa auch Jugendliche, Menschen im Schwimmbad oder Theaterschauspieler in die transparenten Blasen schlüpfen. Die PVC-Körper arrangiert der Künstler dann. Die Einsamkeit älterer Menschen in der Pandemie werde ebenfalls noch thematisiert. Quelle: Apa/Dpa