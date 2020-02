Sundance Filmfestival: "Epicentro" gewinnt Dokumentarsparte

Ein voller Erfolg war für Hubert Sauper die Teilnahme am renommierten Sundance Filmfestival in Utah: Der Tiroler Regisseur, dessen Dokumentarfilm "Epicentro" in der Sektion World Cinema Documentary Weltpremiere feierte, erhielt den Hauptpreis in dieser Sparte. In seinem Werk beleuchtet der 53-Jährige Kuba als historische Zeitkapsel und romantische Vision in einer globalisierten Welt.

SN/APA (AFP/GETTY)/Matt Winkelmeyer "Epicentro" ist ein Dokumentarfilm des Österreichers Hubert Sauper