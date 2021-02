Susanne Kennedys neues Stück "I AM (VR)" im virtuellen Raum

Für die deutsche Theater-Regisseurin Susanne Kennedy ermöglicht virtuelle Realität (VR) den Menschen, sich ihres realen Lebens neu bewusst zu werden. "Es ist eine Technologie, die uns zeigt, wie wir mit der Realität, unserem normalen Leben interagieren", sagte sie am Samstagabend (Ortszeit) bei einem Online-Künstlergespräch anlässlich der digitalen Weltpremiere ihrer neuen Theaterproduktion "I AM (VR)" im Theater Commons in Tokio, die im Juni auch in Wien zu sehen sein soll.

"Es ist ein Werkzeug, das uns erkennen lässt, was Realität überhaupt ist", sagte Kennedy, die das Werk auf Anregung des Theaters mit Markus Selg und Rodrik Biersteker erschuf. "I AM (VR)" wurde mit VR-Technologie entwickelt und ist ausschließlich im virtuellen Raum zu erleben. Dazu wurden im Saal des Goethe-Instituts in Japans Hauptstadt mit schwarzen Leinwänden acht Räume geschaffen, in denen sich jeweils ein Besucher mit einem VR-Headset auf eine virtuelle Reise bei der Suche nach einem Orakel begab. So wie einst die Griechen in der Antike den Tempel von Delphi aufsuchten, um sich ihr Schicksal weissagen zu lassen.

"I AM (VR) ist eine Reise, die dich an einen Ort führt, der in dir verborgen ist", erklärte Kennedy. "Eine Art Online-Träumen, bei dem du ein wandernder Geist ohne Körper bist. Es ist eine dynamische innerliche Simulation, bei der du gleichzeitig Beobachter und Beobachteter bist."

Er habe sich wie auf einem "Geisterzug in ein total neues Universum" gefühlt, zeigte sich Peter Anders, Institutsleiter des Goethe-Instituts in Tokio, begeistert. Gerade in Corona-Zeiten, in denen sich die Menschen nach Kreativem sehnten, sei das ein "überwältigendes" Erlebnis.

Nach Japan werde "I AM (VR)" im Juni zunächst in Wien zu sehen sein, erklärte Kennedy. Nähere Angaben dazu lagen zunächst nicht vor - der Zeitpunkt deutet auf die vom 14. Mai bis 20. Juni geplanten Wiener Festwochen hin. Bei diesen musste im September des Vorjahres Kennedys geplantes Gastspiel ihrer Volksbühnen-Produktion "Ultraworld" Corona-bedingt kurzfristig abgesagt werden. Auch die von ihr inszenierte, für Mitte Jänner dieses Jahres geplante Premiere der "Drei Schwestern" nach Anton Tschechow im Volkstheater musste verschoben werden.

"I AM (VR)" soll später auch nach Berlin, München und in andere deutsche Städte gehen. In einem nächsten Schritt will die Theater-Regisseurin auch Künstliche Intelligenz (AI) in dem Werk verarbeiten. So wolle man ermöglichen, interaktiv mit dem Orakel zu kommunizieren. Hierzu werde man mit einem Team aus AI-Entwicklern zusammenarbeiten, so die Künstlerin.

