SZA mit neun Grammy-Nominierungen Favoritin

Die amerikanische Singer-Songwriterin SZA geht als Favoritin in die Grammy-Verleihung 2024. Die 34-Jährige wurde am Freitag neun Mal für den wohl bekanntesten Musikpreis der Welt nominiert, unter anderem für ihren Song "Kill Bill" und das Album "SOS". Insgesamt dominierten bei der Bekanntgabe der Anwärterinnen und Anwärter für die Verleihung im kommenden Jahr die Frauen mit vielen Nominierungen, darunter Taylor Swift, Olivia Rodrigo, Miley Cyrus und die Band Boygenius.

In der prestigeträchtigen Kategorie des "Album des Jahres" ist Sänger Jon Batiste der einzige Mann mit Gewinnchancen. Die Grammys sollen am 4. Februar 2024 in Los Angeles zum 66. Mal verliehen werden. Rund 13.000 Mitglieder der Recording Academy entscheiden über die Preisträger der goldenen Grammophone, die zu den begehrtesten Musikpreisen der Welt zählen.