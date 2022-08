Sziget Festival in Budapest erreichte 450.000 Besucher

Das gestern, Montag, zu Ende gegangene Sziget Festival in Budapest hat rund 450.000 Besucherinnen und Besucher angezogen. Gegenüber der Nachrichtenagentur MTI gab Festival-Sprecher Tamas Kadar an, die durchschnittliche tägliche Besucherzahl sei heuer höher gelegen als 2019, als das populäre Rock- und Pop-Fest sieben Tage dauerte und 530.000 Menschen anzog. In den Jahren 2020 und 2021 war das Sziget aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt worden.

SN/Sziget Festival / APA/CSABA_VAGO Das Sziget Festival in Budapest ging erfolgreich zu Ende

Das Ziel eines erfolgreichen Festival-Comebacks sei erreicht worden, so Kadar, der hervorhob, dass sich die Neuerungen bei den Eingangsbereichen und die Ausweitung des Festivalgeländes bewährt hätten. Weitere Neuerungen seien für das kommende Jahr geplant, wenn das Festival sein 30-Jahr-Jubiläum feiert.