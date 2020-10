Tanzen gegen die Distanz

Lassen sich Grenzen zwischen Bühne und Publikum trotz Corona überwinden? Ein Salzburger Festival sucht Wege.

Wo ist der Ausweg oder die Fluchtmöglichkeit, wenn ein Zustand an die Grenzen des Erträglichen gelangt? In ihrem aktuellen Stück "Escape" stellt die Salzburger Choreografin Helene Weinzierl diese Frage. In der Performance ihres Ensembles cie.laroque gehe es um ein Herantasten an die Grenzen der Erschöpfung und des Zusammenbruchs, heißt es im Programmtext. Auch von Masken ist darin die Rede.

Mit der zum Dauer-Ausnahmezustand gewordenen Pandemie habe die Entstehung von "Escape" allerdings nichts zu tun, sagt Helene Weinzierl im ...