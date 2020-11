Terrorangriff entsetzt das Burgtheater

Als ein Toter abtransportiert und zwei Schwerverletzte ins Krankenhaus gebracht waren, wurde die Vorstellung von "Peer Gynt" weitergespielt.

Der Terroranschlag am 2. November in Wien zwang das Publikum des Burgtheaters nach der Vorstellung stundenlang auszuharren. Vor 95 Jahren hat dort selbst ein mörderisches Attentat stattgefunden. Am 8. Mai 1925 besuchen Dimitri Arnautovic und seine Frau Katharina, Gäste im Wiener Hotel Mariahilf, in Begleitung eines jungen Serben auf Drängen einer gewissen Menica Carniciu die Vorstellung von Henrik Ibsens "Peer Gynt".

In Loge zwei, dritter Rang rechts sitzt Todor Panica. Er beugt sich über die Brüstung und sieht ...