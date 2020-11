Theater bangen um den Dezember

Eine schrittweise Öffnung dürfte wenn, dann nur auf Museen zutreffen.

In zwei Wochen ist 7. Dezember. Soll man Karten kaufen für das, was Bühne, Kinos und Konzerthäuser in überarbeiteten Spielplänen anpreisen? Soll man sich Karten für Theaterpremieren sichern, die in Landes- wie Bundestheatern während des jetzigen Lockdowns so intensiv geprobt werden, als ginge überall nach dem Nikolotag der Vorhang hoch?

Der für Kunst und Kultur zuständige stellvertretende Landeshauptmann Heinrich Schellhorn (Grüne) rät zu Vorsicht: Nach Videokonferenzen mit Kulturreferenten aller Bundesländer und Kulturstaatssekretärin und sowie mit Gesundheitsreferenten und -minister ...