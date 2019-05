Der Bildererfinder und Regisseur Romeo Castellucci bringt sein Publikum dazu, die Ausweglosigkeit zu erkennen.

Wenn Salome einen Pferdekopf serviert bekommt, wenn Jeanne d'Arc nackt an den Wänden einer Irrenanstalt hängt, wenn in "Moses und Aaron" ein Stier in die Szene gehievt wird oder wütende Schäferhunde in Dantes "Inferno" eine Wattefigur zerreißen, wenn eine Wachkomapatientin ...