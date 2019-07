Theaterfestival Avignon lockt mit Stars und viel Politik

Von Frankreichs Star Emmanuelle Béart bis hin zu dem kremlkritischen Regisseur Kirill Serebrennikow: Das Theaterfestival in Avignon brilliert in diesem Jahr mit bedeutenden Namen. Auch die für Avignon typische Dosis an Gesellschaftskritik fehlt nicht. Das Festival sei keine Blase, die es von der Welt trenne, sagte Festivalleiter Olivier Py vor dem Start am Donnerstag.

SN/APA (AFP)/BORIS HORVAT Festivalleiter Py will Politik mit Poesie verbinden