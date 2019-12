Theaterregisseur Claude Regy 96-jährig gestorben

Der französische Theaterregisseur Claude Régy ist laut seiner Pressesprecherin am Donnerstag im Alter von 96 Jahren in einem Pflegeheim gestorben. Régy begann seine Karriere als Assistent von Dramaturgen wie dem Franzosen André Barsacq. In seiner eigenen Arbeit drückte er vor allem seine Liebe zu zeitgenössischen Autoren aus und inszenierte Harold Pinter, Marguerite Duras und Peter Handke.

SN/APA (AFP)/JOEL SAGET Claude Regy im Jahr 2015