Thomas Köck mit Dramatiker-Preis in Mülheim geehrt

Zum zweiten Mal in Folge ist der österreichische Autor Thomas Köck mit dem Dramatiker-Preis bei den 44. Mülheimer Theatertagen im deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen ausgezeichnet worden. Mehr als zwei Stunden diskutierten fünf Experten öffentlich darüber, wer die deutschsprachige Theaterlandschaft in der letzten Zeit am meisten beeindruckt habe.

SN/APA (dpa)/Patrick Pleul Köck erhält den Preis schon zum zweiten Mal in Folge